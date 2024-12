Frau staunt nicht schlecht, was Fremde im Supermarkt zu ihrer großen Nase sagt

Raleigh (North Carolina) - Da staunte sie nicht schlecht: Caren DeCesaris (31) wurde kürzlich in einem Supermarkt von einer Fremden auf ihre große Nase angesprochen. Direkt nach dem Gespräch griff die Frau aus Raleigh, North Carolina , zu ihrem Handy, um ihr Erlebnis in einem Selfie-Video festzuhalten - inzwischen ist der Clip ein viraler Hit.

Caren DeCesaris (31) steht zu ihrer großen Nase, zeigt sie ganz bewusst in ihrem TikTok-Video. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/caren_decesaris

In dem Video berichtet die 31-Jährige, dass die junge Frau sie erst eine Weile angestarrt habe. Dann sei es zu einem kurzen Gespräch gekommen. Die Supermarktkundin habe sich zunächst für ihr etwas ungewöhnliches Auftreten entschuldigt und dann gesagt: "Ich liebe deine Nase".

DeCesaris zeigt sich in dem Clip begeistert von der kuriosen Situation. Während sie weiter durch den Supermarkt schlendert, nutzt sie die Gelegenheit, um über Schönheitsideale zu sprechen. Ihre Message an die anderen: Akzeptiert eure Makel und liebt euch so, wie ihr seid.

Das kommt beim TikTok-Publikum gut an. Seit dem 9. Dezember hat der Clip Hunderttausende Klicks und mehr als 45.000 Likes erhalten.

Im Gespräch mit Newsweek gab die US-Amerikanerin diese Woche allerdings zu, dass sie einst ganz anderer Meinung war.