Friseur flippt aus, als Kunde sein Alter verrät: Dann sorgt er für den passenden Ausgleich

Richmond (Virginia) - Er ist nicht nur fleißig am Haare schneiden, sondern auch ein echter TikTok-Hit-Produzent. Wenn Thai Nguyen (25) aus Richmond die Schere schwingt, ist ihm der virale Hit (fast) sicher. So auch in diesem Video, das seit Anfang der Woche bereits Hunderttausende Klicks eingesammelt hat. Grund dafür ist mit Sicherheit auch der launige Dialog zwischen Dienstleister und Gast - denn Nguyen nimmt mal wieder kein Blatt vor den Mund.