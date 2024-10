Frau erlebt Waschbären-Invasion in ihrem Garten: "Sie haben ihre Freunde eingeladen"

USA - Mehr als 100 Waschbären sind in den Garten einer Frau aus dem US-Bundesstaat Washington eingedrungen, nachdem sie sie drei Jahrzehnte lang gefüttert hatte.

McCarty sagte, die Frau habe keine Schäden auf ihrem Grundstück gemeldet, aber die Waschbären fingen allmählich an, an ihrem Haus zu kratzen und sie zu belästigen.

Sie meldete die Invasion per Telefon. Beamte der Polizei kamen daraufhin zu ihr.

Die Dame hatte die Tiere seit mehr als 30 Jahren gefüttert, was sich offenbar innerhalb der hiesigen Population herumgesprochen hatte.

Lange Zeit hatte die Frau viel Freude beim Füttern der Tiere, doch mittlerweile sind es einfach zu viele. © Kitsap County Sheriff's Office

McCarty forderte die Menschen auf, keine Wildtiere zu füttern, egal wie niedlich sie sind oder wie sehr sie betteln.

"Waschbären sind wilde Tiere - und sie zu füttern, kann ungesund für sie sein. Die Ansammlung einer großen Anzahl von Waschbären kann auch Krankheiten unter den Tieren verbreiten", sagte er.

Waschbären könnten auch aggressiv sein, weshalb es ratsam sei, ihnen Raum zu geben und sie in freier Wildbahn selbständig Nahrung und Unterschlupf suchen zu lassen, fügte er hinzu.

Die Frau wurde an das Washington State Department of Fish and Wildlife verwiesen, das ihr nun helfen soll, eine Lösung für ihr Problem zu finden.

Die Behörde erklärte, dass ihr Spezialist für Wildtierkonflikte versuche, mit der Anwohnerin Kontakt aufzunehmen, um ihr fachkundige Ratschläge bezüglich der vielen Tiere zu geben.