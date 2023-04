"Geniale" Frau sperrt sich auf Dach aus und ruft Lieferdienst zur Rettung

New York - Neben Feuerwehr , Rettungsdiensten oder der Polizei rufen notleidende New Yorker jetzt auch Lieferdienste für Lebensmittel zu Hilfe: Die US-Amerikanerin Maggie Voss macht es vor. Denn die junge Frau sperrte sich versehentlich auf dem Dach ihres Hauses aus, nur um anschließend von einem Lieferfahrer gerettet zu werden. Sie war sowieso hungrig ...

Dabei fügte die in den Kommentarspalten als "genial" betitelte Frau noch ein paar Hinweise in ihre App-Bestellung ein: "Ich habe die Anweisung gegeben, dass sie nur bei jeder Wohnung klingeln müssen, bis sie jemand hereinlässt, und dann auf das Dach kommen, um mich wieder hereinzulassen."

"Ich wurde auf meinem Dach ausgesperrt und niemand war verfügbar, um mir zu helfen, also habe ich bei Uber Eats bestellt", sagte die findige Dame.

In einem populären Video auf TikTok präsentierte die Großstädterin vor Kurzem ihre "Leidensgeschichte".

Am Ende des kurzen Clips genießt die New Yorkerin ihr köstliches Gericht, wieder umgeben von den eigenen vier Wänden: "Sicher in meiner Wohnung und ich habe jetzt einen Burrito. Das nenne ich einen Sieg!"