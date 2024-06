Glatze beschert Mann mächtig Probleme: Doch wie er mit vollem Haar aussieht, haut alle um

England - Wenn das mal alles so einfach wär': Scott Westwood wurde schon von mehreren Leuten geraten, seinen Haarausfall zu akzeptieren und sich einfach eine Glatze zu rasieren. Doch der junge Mann aus England ist Schauspieler. Wegen seiner Halbglatze seien ihm schon mehrere Jobs verwehrt worden. Außerdem hätten ihn viele Frauen deshalb abblitzen lassen, erklärte er kürzlich in einem Gespräch mit dem Toupet-Experten Rob Wood. Der sollte ihm nun aus der Patsche helfen.

Scott Westwood tut sich mit seiner Halbglatze sehr schwer. © TikTok/Screenshot/novocabelohair

Der Gründer und Kreativdirektor der Toupet-Firma "Novo Cabelo Hair" empfing seinen Gast für ein Makeover in seinem Salon. Westwood hatte als Schauspieler kein Problem damit, sich während seiner "Verwandlung" filmen zu lassen, wie aktuell der Daily Star berichtet.

Herausgekommen ist ein viraler Hit (siehe unten), der in den vergangenen zwei Wochen bereits ein Millionenpublikum erreicht hat. Der kuriose Grund: Westwood sieht mit vollem Haar so anders aus, dass ihn kaum jemand wiedererkennt.

Im Clip erklärt der Brite zunächst, was ihn in letzter Zeit so umgetrieben hat. "Ich erkenne mich im Spiegel nicht wieder. Obwohl ich mir seit einem Zehntel meines Lebens den Kopf rasiere, erkenne ich mich ohne Haare immer noch nicht wieder."

Und weiter: "Wenn ich an mich denke, wenn ich mir Situationen vorstelle, habe ich immer noch volles Haar." Nach diesen bitteren Aussagen verspricht Rob seinem Kunden Abhilfe und macht sich tatkräftig an die Arbeit.