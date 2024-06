Gruselig oder schön? Chloe und ihr Gothic-Garten ziehen alle Blicke auf sich

Chloe Hurst (29) fühlt sich in Schwarz am wohlsten. Doch einen Strauß rote Rosen kann auch sie nicht ablehnen. © Screenshot/Instagram/itschloehurst

Wenn es um ihr Aussehen und ihre Lebenseinstellung geht, hat die Grafikdesignerin zumeist eine bestimmte Antwort parat: "Ich wurde wirklich so geboren", sagte Chloe.

Als Teenager sei sie dann in die Subkultur der Gothics, also in die "Schwarze Szene" eingetaucht, und bis heute darin hängengeblieben. Was das genau bedeutet, zeigt die Kanadierin regelmäßig ihren 23.000 Followern bei Instagram. Zehnmal so viele Menschen interessieren sich dagegen für ihr Hobby. Chloe ist nämlich leidenschaftliche Gärtnerin und damit zur Influencerin bei Insta, TikTok und Co. geworden.

Wie Fox News berichtete, hat sich die 29-Jährige gemeinsam mit ihrem Mann Jason vor sechs Jahren ein Haus samt Garten gekauft. Seitdem seien mehrere Tausend Kanadische Dollar in das Grundstück geflossen - oder besser gesagt: verpflanzt worden.

Denn Chloe hat sich ihr eigenes, kleines Gartenparadies in Schwarz geschaffen. Wo bei anderen Petunien, Lilien und Tulpen in bunten Farben blühen, setzt die Hobby-Gärtnerin auf dunkle Töne.