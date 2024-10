Mann geht nach zwei Jahren zum Friseur: Danach ist das Staunen groß

Richmond (USA) - Mit diesem Kunden hat Haar-Influencer Thai Nguyen mal wieder einen Volltreffer gelandet. Kürzlich begrüßte er in seinem Salon in Richmond, Virginia, einen Mann, der dringend ein Umstyling brauchte. Nguyen schmiss die Kamera an, wohl wissend, dass er gerade dabei war, seinen nächsten viralen Hit zu produzieren.