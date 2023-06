Hinterlistige Mieze schockt Herrchen und sperrt ihn aus

Als Herrchen den Balkon betrat, verschloss die Katze die Tür von innen. (Symbolbild) © aleksandrrr/123rf

Am späten Montagabend ging der Mann gegen 23.30 Uhr ohne böse Vorahnung auf den Balkon seiner Wohnung in der Sternstraße im Stadtteil Ubbedissen, teilte das Polizeipräsidium Bielefeld am Freitagvormittag mit.

Nachdem der Katzenbesitzer die Tür dabei nur leicht angelehnt hatte, startete der flauschige Vierbeiner ein gewagtes Manöver, das schließlich in einer nächtlichen Rettungsaktion enden sollte.

Mit dem kleinen Körper sprang die Katze gegen den Türgriff der angelehnten Balkon-Tür und verschloss diese dadurch von innen. Das Herrchen war somit ausgesperrt und bat die Einsatzkräfte einer Polizeistreife von seinem vorübergehenden Exil aus um Hilfe.

Über ein angekipptes Fenster verschafften sich die Kameraden Zutritt zu der Wohnung im Mehrfamilienhaus und konnten den Mann aus seiner brenzlichen Lage befreien konnten.