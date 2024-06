Frau steht plötzlich mitten auf der Straße: Fahrer staunt, was sie dann tut

Quakers Hill (Australien) - Es begann wie in einem Horrorfilm: Vergangene Woche war ein Mann mit seinem Auto im australischen Quakers Hill unterwegs, als er von Weitem eine Frau mitten auf der Straße sah. Langsam bremste er ab, hielt ein paar Meter vor ihr an. Was die Fremde als Nächstes tat, konnte der Fahrer kaum glauben.