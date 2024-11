Frau ist in Bahn mit Handy beschäftigt: Als sie hochblickt, bricht bei ihr Panik aus

Dublin (Irland) - Schon beim Einsteigen in den Zug der Dublin Area Rapid Transit (DART) hatte Donna ein mulmiges Gefühl. Denn die Irin, die gerade vom Shoppen in Dublin kam, war in ihrem Abteil allein. Trotzdem nahm sie Platz, um sich in ihr Handy zu vertiefen. Irgendwann blieb der Zug stehen. Kurz darauf geriet Donna in Panik.