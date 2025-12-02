Einjährige wird nachts wach: Was sie dann zur Mutter sagt, gibt der den Rest

Queensland (Australien) - Kleines Mädchen, große Prinzipien: Isla aus Queensland in Australien ist noch nicht ganz zwei Jahre alt. Doch sie weiß schon jetzt sehr genau, was sie will - und was nicht. Im vergangenen Monat durfte ihre Mutter das (mal wieder) am eigenen Leib erfahren. Um zwei Uhr morgens hatte ihre Tochter sie aus dem Bett gebrüllt. Was die Kleine ihr dann sagte, gab der Australierin den Rest.

Die kleine Isla (1) hat auch um zwei Uhr morgens ganz konkrete Vorstellungen, wie die Dinge zu laufen haben. © TikTok/Screenshot/tracy.jane.home

In einem viralen Video, das dank der Aufnahme des Babyfons entstanden ist, kann inzwischen jeder den kuriosen Moment sehen. Darin steht Isla hellwach in ihrem Gitterbett, als ihre Mutter zu Hilfe eilt.

Dann passiert es: "Papa? Papa, bist du da?", will das Mädchen wissen. Doch ihre Mama erklärt ihr, dass dieser noch immer schlafe. Daraufhin knallt ihr die Einjährige die freche Antwort hin: "Nicht schon wieder! Ich wollte Papa!"

Was die verschlafene Mama in diesem Moment nur bedingt komisch findet, amüsiert andere dafür umso mehr. 1,7 Millionen Klicks sind seit dem 21. November auf TikTok zusammengekommen, dazu mehr als 85.000 Likes.

"Das war so ein typischer Kleinkind-Moment - ​​völlig ungefiltert, süß, ein bisschen brutal und so nachvollziehbar für alle Eltern, die schon mal die 'falsche' Wahl beim Zubettgehen waren", sagte Tracy Fleay jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Warum ihre Tochter ihr so ablehnend gegenüber aufgetreten war, konnte sie sich übrigens auch zusammenreimen.