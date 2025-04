Junge (†5) trinkt Meth-Apfelsaft und stirbt! Mutter angeklagt

Riviera Beach (USA) - Ein schrecklicher Vorfall ereignet sich kürzlich im US -Bundesstaat Florida. Ein fünfjähriger Junge war von seiner Mutter in einem Hotelzimmer voller (versteckter) Drogen zurückgelassen worden. Er trank mit Meth vermischten Apfelsaft und starb kurze Zeit später. Die Rabenmutter wurde festgenommen.

Heather Opsincs (37) trägt wohl die Schuld am Tod ihres eigenen Sohnes. © Montage: Riviera Beach Police Department, 123RF/danielt1994

Am 23. März beging Heather Opsincs (37) einen Fehler, den sie wohl für den Rest ihres Lebens bereuen wird. Wie das Riviera Beach Police Department mitteilte, wurden die Beamten an jenem Sonntagnachmittag wegen eines nicht mehr atmenden Jungen in ein Hotel alarmiert.

Als sie vor Ort eintrafen, wurde der Fünfjährige von Rettungskräften betreut und wenig später in ein Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnten ihm nicht mehr helfen, der Junge verstarb.

Wie die Polizei bestätigte, hatte das Kind in dem Zimmer Zugriff auf den Meth-Vorrat seiner Mutter. Unter anderem soll sich in einer Apfelsaftflasche die Droge befunden haben.

Nichts ahnend trank der Junge den Inhalt der Flasche, wie seine Babysitterin laut dem Mirror berichtete. Er spuckte das zuvor Getrunkene wieder aus und sagte, dass es "merkwürdig" geschmeckt habe.

Kurz darauf sollen heftige Symptome eingesetzt haben. Das Kind soll gezittert und geschwitzt und Ausschläge bekommen haben. Kurz darauf übergab es sich.