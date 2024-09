30.09.2024 08:23 198.583 Kleine Kinder baden im Teich, im Wasser schwimmt aber auch noch etwas anderes

Diese Familie teilte in den sozialen Netzwerken, was sich in den Tiefen ihres eigenen Teiches verbirgt.

Von Clara Weinert

USA - Eine Familie teilte auf TikTok ein aufregendes Video und zeigte so, was sich in den Tiefen ihres Teiches verbirgt. Kinder im Wasser? Nicht nur Kinder ... © Screenshot/TikTok/chickenlittles Der Clip beginnt mit einem unbeschwerten Einblick in einen Sommertag. Die Kinder von Alicia (@chickenlittles) baden und planschen im Teich. Doch dann taucht plötzlich etwas in der Tiefe auf! Alicia filmt einen Stör, der sich seinen Weg durch den Teich bahnt. Der Fisch ist kein Unbekannter. Schon beim Einzug hatte die Familie den Stör entdeckt und ihn kurzerhand "Steve" getauft. Im Interview mit "Newsweek" verriet Alicia, dass sie gar nicht genau wisse, wie Steve in dem Teich gelandet sei, aber es scheine ihm gutzugehen - und deshalb würden sie ihn auch nicht umsiedeln. Alicias Kinder haben glücklicherweise auch keine Angst vor dem Stör, da er keine Zähne hat. Sie schwimmen gemeinsam mit Steve im Wasser und "sind genauso fasziniert von ihm", erzählte die Amerikanerin stolz. User reagieren erstaunt und besorgt auf die uralte Fischart Das Video hat mehr als eine Million Aufrufe und Hunderte von Kommentaren. Doch auch besorgte Nachrichten sind unter der Aufnahme durchaus zu finden. So behauptete ein User sogar, er wurde als Kind von einem Stör ins Wasser heruntergezogen! Viele widersprechen dem allerdings vehement und erzählen unter anderem, dass sie selbst Störe seit 32 Jahren haben: "Er kann euch nicht verletzen." Auch so gelten Störe als harmlose und friedliche Tiere. "Er ist ein sanfter Riese."

Titelfoto: Screenshot/TikTok/chickenlittles