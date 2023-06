Kurios: Rakete fällt aus dem Nichts vom Himmel

Steinhöring - Eine Rakete, die urplötzlich vom Himmel fiel, sorgt in Oberbayern für Aufsehen.

Die Polizei ermittelte zu einer gefundenen Modellrakete in Oberbayern. © -/Polizeiinspektion Ebersberg/dpa

Die 130 Zentimeter große Modellrakete mit pyrotechnischen Treibsätzen ist am 3. Juni gegen 17.10 Uhr im Landkreis Ebersberg abgestürzt.

Sie wurde in der Nähe eines Grundstücks nahe einer großen Wiese in Steinhöring gefunden, wie die Polizei am Dienstag berichtete.

Später meldete sich der zunächst unbekannte Bastler der am Samstag abgestürzten Rakete bei der Polizei. Der 60-Jährige gab an, dass seine Rakete nur 40 Meter weit fliegt und er den Treibsatz im Internet bestellt hatte.

Modellraketen dürfen nach Aussagen eines Polizeisprechers nicht höher als 100 Meter fliegen und dürfen auch nicht in gesonderten Bereichen gestartet werden - beispielsweise in der Nähe von Flughäfen.