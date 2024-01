Kuriose Stellenanzeige: Bahn sucht Administrator für Windows 3.11

Einen hohen Stellenwert nimmt der Windows-Manager (insbesondere MS-DOS und Windows for Workgroups) ein.

Bewerber sollten profunde Kenntnisse sowohl in Windows 3.11 als auch älteren Systemen mitbringen. Im Rahmen des Projekts gilt es, Treiber zu aktualisieren und das "Altsystem" zu pflegen.

Windows 3.11 wurde im Februar 1994 von Microsoft veröffentlicht. Das Betriebssystem hat also etwa 30 Jahre auf dem Buckel.

Die kuriose Jobanzeige sorgte umgehend für so viel mediales Aufsehen im Netz, dass sie inzwischen wieder offline genommen wurde.

In einer Stellenausschreibung des Personaldienstleisters GULP wurde ein Administrator für Windows 3.11 gesucht.

Wer sich mit dem alten Betriebssystem, dessen Supportende bereits 2001 erreicht wurde, auskennt, dürfte für den Job auf jeden Fall infrage kommen.

Die Bahn ist übrigens nicht der einzige Bereich, in dem noch Uraltsysteme zum Einsatz kommen. Auch in der verarbeitenden Industrie, etwa im Werkzeug- und Maschinenbau, heißt es oftmals heute noch: "Never change a running system."