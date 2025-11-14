Lehrerin fragt zehnte Klasse nach Traum-Zukunft: Antworten erwischen sie kalt

Oregon (USA) - Diese Umfrage macht sie seit vielen Jahren: Doch was Kelly Gibson aus Oregon kürzlich dabei erlebt hat, hat sie kalt erwischt. Alljährlich führt die Highschool-Lehrerin aus dem US-Bundesstaat Oregon die Umfrage in ihrer aktuellen zehnten Klasse durch. Dabei dreht sich alles um die Frage: "Was ist deine absolute Traum-Zukunft?" Diesmal bereiten ihr die Antworten große Sorgen. Anfang des Monats sprach Gibson das Problem in einem Video auf TikTok an.

Die Highschool-Lehrerin Kelly Gibson ist auf Instagram und TikTok sehr aktiv. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/gibsonisherenow, TikTok/Screenshot/gibsonisherenow

Darin erklärte sie, dass sich die meisten ihrer Schüler einen Lottogewinn wünschten. Früher sei das ganz anders gewesen, als die meisten noch von einem Studium oder Praktikum geträumt hätten, so Gibson.

"Anstatt träumen zu dürfen, vermittelt die Welt ihnen, dass sie Unmengen an Geld brauchen, um etwas zu erreichen", erklärte die Lehrerin jetzt in einem Interview mit Newsweek. Um Protzerei gehe es ihnen nicht, sondern um Sicherheit.

"Sie wissen, dass es in der heutigen Wirtschaftslage fast unmöglich ist, ein Haus zu kaufen, und dass KI bereits den Arbeitsmarkt beeinflusst, auf den sie sich vorbereiten", ergänzte Gibson.

Die Stimmung in der Generation Z sei entsprechend schlecht und pessimistisch. Sie erkenne aber noch weitere Gründe, so die US-Amerikanerin.