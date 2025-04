Mutter fragt Sohn, wie er auf Fremden mit Lolli reagiert: Antwort bringt Millionen zum Lachen

Der kleine Rowan aus den USA lässt derzeit Millionen Lachtränen fließen. Grund ist seine Antwort auf die mögliche Gefahr durch einen Fremden.

Von Christian Norm

Iowa (USA) - Es ist eine dieser Fragen, mit der früher oder später so gut wie jedes Kleinkind konfrontiert wird: "Was wäre, wenn du einem Fremdem begegnest, der dir einen Lolli schenken will?" Diese Frage erweiterte Mama Lindsey (31) aus Iowa, als sie sie kürzlich ihrem Sohn Rowan stellte. In ihrer "Version" saß der Fremde in einem Auto und hatte neben dem Lolli noch einen Welpen dabei. Und dennoch: Ihr Vierjähriger ließ sich nicht ins Bockshorn jagen - ganz im Gegenteil!

Rowan (4) bringt nicht nur seine Mama Lindsey (31) zum Lachen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/lindseymbroz Zum Glück filmte die US-Amerikanerin den Moment. Denn in dem kuriosen Video antwortet ihr Sohn: "Nein, danke (...). Mein Papa wird vorbeikommen und dir den süßen Arsch versohlen." Während der Kleine nach der knackigen Antwort aus dem Bild läuft, kann sich seine Mutter das Lachen nicht verkneifen. "Ich habe ihm das nicht beigebracht. Er ist vier, also ist es immer eine Überraschung, was aus seinem Mund kommt", sagte sie kürzlich in einem Interview mit Newsweek. Warum Rowan mit "Papa" in dem Video gar nicht seinen Vater meint - und wo er den taffen Spruch vermutlich herhat, erklärte die 31-Jährige ebenfalls.

Virales TikTok-Video zeigt kuriose Antwort des Vierjährigen