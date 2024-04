08.04.2024 06:00 23.261 Dame mit "100 Artikeln" lässt Frau im Aldi nicht vor: Ihre Rache bringt Millionen zum Lachen

Nachdem Mandy Watson in einem Aldi eine Packung Milch kaufen wollte, musste sie sich in der Schlange an der Kasse anstellen. Kurz darauf wurde sie sauer.

Von Svea Nieberg

Schottland - Mandy Watson war stinksauer. Auf TikTok filmte Mandy Watson zuerst die Frau... © TikTok/Screenshot/mandywatson69 Nachdem sie kürzlich in einem Aldi-Markt lediglich eine Packung Milch kaufen wollte, musste sie sich in der langen Schlange an der Kasse anstellen. Vor ihr befand sich dabei eine ältere Dame, die "100 Sachen" auf das Einkaufsband legte. Und die schien nicht einmal im Traum daran zu denken, Mandy vor sich zu lassen. Die junge Frau reagierte im ersten Moment genervt – bekam dann aber eine kuriose Idee, um sich an der Fremden zu rächen. Und damit schien sie genau den Geschmack ihrer mehr als 19.000 Follower auf TikTok zu treffen. Kurioses Betrunkener Mopedfahrer wartet an Kreuzung auf Grün und schläft ein In einem kurzen Video, das sie seither auf ihrem Account veröffentlicht hat, filmt sie zuerst die Dame von hinten, bevor sie die Kamera auf ein Fach unter dem Einkaufsband richtete, in dem sich eine Packung Klopapier befindet. Auf TikTok teilte Mandy Watson das kurze Video Mandy klaut fremder Frau das Klo-Papier aus dem Korb ...und dann ihr Diebesgut. © TikTok/Screenshot/mandywatson69 Während im Hintergrund der Sound eines gehässigen Lachens ertönt, schrieb Mandy über das Video: "An die nette Dame mit den 100 Artikeln im Aldi, die mich mit meiner Milch nicht nach vorn lassen wollte ... Ich hoffe, Sie haben keinen Durchfall, wenn Sie nachhause kommen." Der Grund für diese Worte: Mandy hatte still und heimlich das Klopapier aus dem Einkaufswagen der Fremden stibitzt und diese unter dem Band versteckt. In der Hoffnung, dass die Käuferin nichts davon mitbekam. Leider endete der Clip daraufhin. Ob sich die alte Frau tatsächlich ohne die Klorollen auf den Weg nachhause gemacht hat, bleibt somit offen. Kurioses Ein raffinierter Plan! Darum täuschte dieser Mann seinen eigenen Tod vor Das scheint die mehr als zwei Millionen Zuschauer des Beitrags jedoch nicht zu stören. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Kommentarbereich mit unzähligen Lach-Emojis geflutet. "Das ist das Witzigste, was ich seit langem gesehen habe", schmunzelte ein Nutzer unter dem Video. Ein anderer: "Bring mich nicht auf Ideen, ich bin so schon fies genug!"

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/mandywatson69 (2)