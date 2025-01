Mann bekommt Foto seines Amazon-Pakets: Als er genauer hinsieht, trifft ihn der Schlag

Florida (USA) - Viele Amazon-Kunden kennen dieses Spiel mittlerweile: Plötzlich ploppt bei ihnen eine E-Mail auf, in der sie darüber informiert werden, wo der Lieferant ihr Paket abgelegt hat. In manchen Fällen treibt das den Empfänger zur Weißglut, weil die Ware viel zu unsicher platziert wurde, also leicht gestohlen werden könnte. Bei Jason aus Florida war es allerdings genau umgekehrt.