Mann bestellt Mantel für seine Frau bei Amazon: Was sie darin findet, kann sie nicht glauben

"Was soll man in einer solchen Situation tun?", fragte der Mantel-Käufer. Die ausführliche Antwort gab er dann gleich selbst.

Als die US-Amerikanerin ihre Hände in die Taschen steckte, staunte sie nicht schlecht: Denn in einer davon fand sie einen kleinen Schlüssel, einen Apple AirTag und einen Honda-Autoschlüssel.

Der Mantel geht nun wahrscheinlich zurück zu Amazon. (Symbolbild) © 123RF/alonesdj

Er habe versucht, die Besitzerin mithilfe des Apple AirTags zu finden. Dieser habe sich aber zunächst nicht im "Verloren-Modus" befunden, so der Reddit-Nutzer. Weder Amazon noch Apple hätten ihm helfen können, sondern ihm geraten, zur Polizei zu gehen.

Doch dann die Wende: Nach einigen Tagen wurde der Apple AirTag in den "Verloren-Modus" versetzt. So konnte der Finder endlich Kontakt mit der Besitzerin aufnehmen.

Er habe ihr die Wertgegenstände schließlich per Post zugeschickt, erklärte der Mann dem US-Magazin. Mit dem Mantel sei er allerdings unzufrieden gewesen. "Abgesehen von einem leichten Parfümgeruch sieht der Mantel neu aus, aber wir wissen, dass er es nicht ist", erklärte er.

"Es ist so eine seltsame Situation und wir könnten ihn zurückgeben und einfach denselben in einem Laden vor Ort kaufen. Schließlich möchte ich nicht so viel Geld für einen neuen Mantel ausgeben, nur um einen gebrauchten zu erhalten. Die Verpackung, in der er geliefert wurde, war wie die, die sie verwenden, wenn sie einem etwas Gebrauchtes schicken", führte der Käufer weiter aus.

Gegenüber Newsweek teilte Amazon schließlich mit, dass man dem Kunden gerne helfen wolle. Ob er diese Hilfe annehmen möchte, ließ er aber zunächst offen.