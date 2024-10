Mann blamiert sich mit Heiratsantrag: Was dann passiert, kommt unerwartet

Sirmione (Italien) - Was für ein peinlicher Moment! Nicht nur in aller Öffentlichkeit, sondern auch vorm TikTok-Publikum hat sich Alexander Nilsson (30) kürzlich mächtig blamiert. Denn der arme Kerl musste mitansehen, wie seine Freundin Estela-Esmeralda Garay Cruz (24) entsetzt weglief und die Augen verdrehte, als er um ihre Hand anhielt. Dennoch konnte der 30-Jährige am Ende lachen.