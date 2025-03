Mann geht nach sechs Jahren zum Friseur: Was der aus ihm macht, sorgt für Staunen

Richmond (USA) - Er ist bekannt für seine viralen Vorher-Nachher-Videos: Haarkünstler Thai Ngyuen (25) holt am liebsten besondere "Härtefälle" vor die Kamera. Als kürzlich ein Mann mit seiner Verlobten in seinem Salon in Richmond, Virginia, auftauchte, ahnte er sicher, dass er neues "Hit-Material" vor sich hatte. In jedem Fall hat es der entsprechende Clip, den er mit dem Kunden produzierte, in sich.