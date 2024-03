Mann klagt über Erbrechen und Bauchweh: Was Ärzte in ihm finden, sorgt für Kopfschütteln

Neu-Delhi (Indien) - Auf seinem Weg, der neue Arnold Schwarzenegger zu werden, kam einem 26-jährigen Inder eine völlig absurde Idee: Zink sollte ihn schneller in Topform bringen. Den Stoff besorgte er sich aber nicht in der Apotheke.

Auf Röntgenaufnahmen waren die Metallklumpen im Verdauungstrakt des Mannes deutlich zu sehen. © Sir Ganga Ram Hospital

Vielleicht war der Mann leidenschaftlicher Münzsammler, vielleicht aber auch einfach nur etwas leichtsinnig. Denn um seinem Traumkörper näherzukommen, schluckte der 26-Jährige sage und schreibe 39 Münzen und 37 Magnete!

Wie ANI News berichtete, bildete sich der Inder ein, dass das darin enthaltene Zink ihn beim Bodybuilding unterstützen könnte. Wie sich herausstellen sollte, unterlag der junge Mann einer Fehlannahme.

In der Notaufnahme des Sir Ganga Ram Hospital in Neu-Delhi soll er eines Tages über ein rund drei Wochen andauerndes Erbrechen inklusive Bauchschmerzen geklagt haben. Ärzte durchleuchteten den 26-Jährigen und trauten ihren Augen kaum, was sie auf den Röntgenbildern zu sehen bekamen.

Die Chirurgen stellten fest, dass sich die geschluckten Magnete und Münzen in zwei getrennten Schleifen im Dünndarm verklumpt hatten. Durch ihre magnetische Kraft zogen sich die Metallteile an und verhakten sich. Ein Darmverschluss sei die Folge gewesen.