Mann kommt mit Magenschmerzen ins Krankenhaus: Was Ärzte in seinem Bauch finden, schockiert

Bilaspur (Indien) - In Indien wurde ein Mann (33) von seiner Familie ins Krankenhaus gebracht, da er über Bauchprobleme klagte. Was Ärzte bei anschließenden Untersuchungen fanden, ist schockierend!

Ärzte in Indien mussten einem Mann (33) Dutzende Münzen aus dem Magen operieren. (Symbolbild) © 123RF / dotshock

Der Vorfall ereignete sich am 31. Januar in der Stadt Ghumarwin in Bilaspur. Der 33-Jährige litt laut News18 an höllischen Schmerzen im Bereich des Magens.

Im Krankenhaus führten die Ärzte deshalb mehrere Tests durch. Eine Endoskopie brachte schließlich Klarheit in die Situation: Im Magen des Inders wurden mehrere Münzen entdeckt.

Sofort stand fest, dass die Fremdkörper, die dem 33-Jährige jene Probleme bereiteten, sofort entfernt werden müssen. Bei einer Operation holte der indische Chirurg Dr. Ankush insgesamt 33 Münzen mit einem Gewicht von 247 Gramm aus dem Magen des Patienten. Der Wert der unterschiedlichen Münzen lag zwischen 1 und 20 Rupien (umgerechnet 0,011 Euro bis 0,22 Euro).

Das Geld wurde bei dem Eingriff laparoskopisch entfernt. Dabei sind nur wenige kleine Hautschnitte nötig und erfordert keine Öffnung des Bauchraumes.