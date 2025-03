Mann lässt sich Tattoo von Ehefrau stechen: Ergebnis beschäftigt Millionen

Seattle (Washington) - Dieses Tattoo lässt kaum jemanden kalt: In nur einer Woche haben es mehr als zehn Millionen User auf TikTok angesehen. Obwohl das Kunstwerk in dem Video als bedeutungslos gebrandmarkt wird, ist es für einige genau das Gegenteil.

In der Kommentarspalte wird unterdessen deutlich, dass viele das Tattoo für alles andere als bedeutungslos halten. Auf Nachfrage von Newsweek machte Alissa jetzt ein Geständnis.

Dieses Tattoo gefällt nicht nur dem Träger, sondern auch mindestens 1,3 Millionen Usern, die ein Like hinterlassen haben.

So ist auf dem linken Arm des 34-Jährigen ein durchgestrichenes Männchen zu sehen, das allein vor ein paar Teilen steht, daneben zwei lächelnde Männchen, die das Möbelstück zusammen aufbauen wollen.

Verpfuscht hat die US-Amerikanerin also nichts, das Tattoo ist sauber gestochen. Vielmehr ist es das Bild als solches, das für die vielen Klicks sorgt. Shawn hat sich von seiner Frau nämlich das klassische Warnbild einer Ikea-Anleitung stechen lassen.

Shawn (34), der mit seiner Ehefrau Alissa (34) in Seattle lebt, hat sich das Motiv von ihr stechen lassen. Da sie eine professionelle Tätowiererin ist, war er bei ihr an der richtigen Adresse.

Ikea-Kunden, die mal ein größeres Möbelstück zusammenbauen mussten, werden diese Zeichnung kennen. © TikTok/Screenshot/alissajungink

Demnach handelt es sich bei dem Tattoo in Wahrheit um ein bedeutungsschweres Exemplar. "Als wir uns dateten, führten wir eine Fernbeziehung", erklärte die Tattoo-Künstlerin.

"Er schickte mir immer das Foto der Anleitung mit den beiden Personen, dem Tattoo, und wünschte, ich wäre da, um zu helfen", so Alissa gegenüber dem US-Magazin.

Es handelte sich also eigentlich um einen Insiderwitz, mit dem Shawn seine Einsamkeit verdeutlichte. Der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte.

Fun Fact: Nicht nur viele TikTok-User können dem kuriosen Tattoo etwas abgewinnen, sondern auch der eigentliche Urheber.

"Wir lieben es", teilt Ikea in einem Kommentar mit! Das wiederum freut das Pärchen. "Es hat so viel Spaß gemacht, die Kommentare von allen zu lesen", so Alissa.