Mann traut seinen Augen kaum, als er sieht, was Passagierin neben ihm auf Nachtflug dabei hat

Dieses LED-Ladekabel einer Frau störte auf einem Nachtflug stundenlang die anderen Passagiere. © Bildmontage/Screenshot/Reddit/U/tsitsifly22

Als Sam Psihoyos Anfang Januar von Miami nach Seattle reiste, dachte er zunächst, dass es ein ganz normaler Nachtflug werden würde. Dann wurde er wegen einer Sitzplatzverwechslung umgesetzt und landete in einer Reihe mit einer Passagierin, die ihm den sechsstündigen Flug noch ganz schön vermiesen sollte.

Nur zwei Plätze neben ihm flog eine Frau mit, die ein eher ungewöhnliches Ladekabel dabei hatte: Das LED-Kabel, was ihr Handy während des Fluges in den US-Bundesstaat Washington aufladen sollte, blinkte auffällig in verschiedenen Farben.

Da die Maschine der Fluggesellschaft American Airlines für die nächtliche Reise im Innenraum fast komplett abgedunkelt war, war das "abscheuliche" Ladegerät noch viel auffälliger - und für alle anderen in der Nähe umso nerviger.

"Als ich das Ladegerät zum ersten Mal sah, dachte ich, es sei ein Witz und musste lachen", so Psihoyos gegenüber Newsweek. Als ihm allerdings klar war, dass die fremde Frau das leuchtende Kabel tatsächlich länger benutzen wollte, war er völlig verblüfft.