Mann wundert sich über "außerirdisches Ding": Dann bewegt es sich

Queensland (Australien) - Bei diesem Anblick war das Staunen groß: Ein Australier aus Queensland hat vor wenigen Tagen eine kuriose Entdeckung an seinem Haus gemacht.

Anhand des Kugelschreibers im Bild ist gut zu erkennen, dass die Kreatur ziemlich klein ist. "Der Stift wurde zur Skalierung hinzugefügt, Google hat eine Tettigoniidae [ Grünes Insekt, Anm. d. Redaktion ] angezeigt. Aber so sieht das nicht aus. Bitte helft mir bei der Identifizierung - und: Sollte ich mein Haus niederbrennen?", wollte der Reddit-User wissen.

Die Aufnahme sieht ein wenig so aus, als hätte der Mann einfach ein bisschen Gras ausgerissen und danach an seine Hauswand geklebt. Doch es steckt etwas anderes hinter dem mysteriösen Objekt.

"Ich habe gerade dieses außerirdische Ding nahe meiner Hintertür gesehen. Es bewegt sich, also ist es lebendig", schrieb der Mann auf Reddit . Dort postete er ein Foto des seltsamen Etwas in mehreren Gruppen.

Laut Yahoo News Australia hatte eine Metura elongatus am Haus des Mannes gehangen. Dabei handelt es sich um eine Motte aus der Familie der "Echten Sackträger".

Im Gegensatz zu den Motten, die in Deutschland bekannt sind, sticht die Metura elongatus in Australien mit ihrem bizarren Aussehen ins Auge. Vor allem die grasähnliche Hülle macht sie so besonders.

Das Insekt wird aufgrund seiner Fähigkeit, sein eigenes "mobiles Heim" zu bauen, als teils Raupe, teils Pflanze bezeichnet. Wie eine Pflanze sieht das von dem Reddit-User fotografierte Exemplar in der Tat aus. "Ich bin ausgeflippt, als ich den Kopf sah", so der Mann.

Diesen Anblick hätte die Motte ihrem Entdecker sicher gerne erspart. Denn eigentlich will sich das Tierchen unter seinem "Tarnmantel" nur wie eine Schnecke in ihrem Haus verstecken.