Mutter bestellt personalisierte Torte: Als sie das Ergebnis sieht, traut sie ihren Augen nicht

Casie Stokes staunte nicht schlecht, was auf ihrer personalisierten Torte stand. © TikTok/Screenshot/casiestokesx

Stokes hatte sich folgende Beschriftung gewünscht: "Süße Eins!" darunter sollte die Zahl 1 geschrieben werden, ergänzt durch ein Herz. Also hatte die Mutter die Anweisung geschrieben: "(ein Herz neben der 1)".

Doch anstatt sich an den Wunsch der Kundin zu halten, nahm die Konditorei ihn wörtlich. Und so stand auf der Torte: "Süße Eins! 1 (ein Herz neben der 1)".

Im Gespräch mit Newsweek erklärte die Engländerin diese Woche die kuriose Geschichte. Demnach hatte ihr Freund die Torte abgeholt.

"[Er] warf nur einen Blick darauf und sagte ihnen, dass alles in Ordnung sei. Er wusste zunächst nicht, was ich darauf schreiben lassen wollte. Als er sie dann nach Hause brachte, öffnete ich sie endlich und war sprachlos über das, was ich da sah", sagte Stokes.

Zumindest wusste sie die Situation noch zu ihren Gunsten zu drehen.