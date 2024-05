Model geht durch Airport-Security: Was dort gefunden wird, schockiert sie zutiefst

Taiwan - Ein Model aus Taiwan bekam am Flughafen Probleme. Hätte sie doch nur auf den ein oder anderen Beauty-Eingriff verzichtet.

Da staunte das Model nicht schlecht. © Montage: Instagram/sprite0719ss

Fang Qiyuan (36) wollte vergangene Woche nach Südkorea fliegen. Doch am Flughafen staunte die Beauty nicht schlecht - plötzlich schlug der Alarm an der Sicherheitskontrolle an.

Denn Sprite, wie sich das Model im Internet nennt, hatte die drei Zentimeter großen Metall-Nägel in ihrem Kinn vergessen!

Die Nägel stammten von einem früheren Beauty-Eingriff, verriet das Model ihren mehr als 1,3 Millionen Followern bei Instagram. Doch bis zum Zwischenfall am Airport war Sprite überhaupt nicht klar, dass ihr Kinn-Implantat mit Nägeln fixiert ist.

Am Flughafen zeigte man sich verständnisvoll, das Model durfte trotzdem mitfliegen. Erst als Qiyuan an ihrem Ziel angekommen war - einer renommierten Beauty-Klinik in Seoul - erfuhr sie die ganze Wahrheit, berichtet das Promi-Portal "Today.Line". Dort machte man nämlich einen CT-Scan von ihrem Gesicht. Bilder davon teilte die Influencerin natürlich mit ihren Fans.

"Ich entdeckte unerwartet, dass ich nicht nur Nägel in meiner Stirn habe [vom Stirn-Implantat, Anm. d. Red.], sondern dass die Kinnprothese auch fast drei Zentimeter lange Nägel hat."

Nun erklärt sich wohl einiges!