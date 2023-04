Model hat "großes" Problem: Aus diesem Grund ist Marie immer noch Single

Marie Temara (28) ist 1,92 Meter groß und unfreiwillig Single. © Montage: Instagram/marietemara

Obwohl ihr Millionen auf TikTok und auf anderen Plattformen folgen, hat Marie ein "großes" Problem. Denn die junge Frau aus Florida ist mit ihren 1,92 Metern sehr groß gewachsen. Und das sei nicht immer leicht, berichtet New York Post.

Marie sagt: "Ich gebe zu, dass es extrem schwierig ist, einen Mann zu finden, der größer ist als ich." Die Zahl der Männer, die für sie in Betracht kommen, sei gering, räumt sie ein. Denn Marie möchte schon jemanden kennenlernen, der mindestens so groß ist wie sie. "Dating in meiner Größe ist fast unmöglich, die Auswahl ist begrenzt", stellt die junge Frau fest.

Überhaupt habe sie lange gebraucht, zu lernen, sich zu akzeptieren. "Mir wurde gesagt, dass 'niemand große Mädchen mag', dass ich wie ein 'Mann in Stöckelschuhen' aussehe, dass ich 'zu schwer bin, um ein Mädchen zu sein'", berichtet Marie. "Die Größte in der Schule zu sein, war eine Herausforderung für mich, denn ich wurde oft gemobbt, weil ich so viel größer und anders war als alle anderen."

Kinder können so fies sein, musste Marie erfahren. "Die Kids hänselten mich und nannten mich einen Mann oder ein Haus, weil ich größer und schwerer war als die meisten männlichen Lehrer."