Mutter bestellt individuelle Geburtstags-Torte für ihren Sohn: Das Ergebnis macht sie stinksauer

USA - Es sollte eine liebevoll und individuell gestaltete Geburtstagstorte für ihren zweijährigen Sohn Teddy werden. Was Katelynn Ross stattdessen bekam, machte sie stinksauer. Mitte April veröffentlichte die Mutter aus den USA einen TikTok-Clip, der seitdem viral gegangen ist. Offenkundig steht sie mit ihrer Meinung nicht alleine da.

So hätte die Geburtstagstorte allermindestens aussehen sollen. © TikTok/Screenshot/katelanterman

"Ohne Erklärung hat Costco die Geburtstagstorte meines Sohnes nicht dekoriert, sodass ich das am Abend vor seiner Party um 21 Uhr machen musste", schreibt die US-Amerikanerin im Kommentar zum Video. In dem Clip ist zunächst eine völlig undekorierte Torte zu sehen.

In einem Voice-Over erklärt Ross: "Natürlich arbeiten die Dekorateure abends nicht, was auch der Fall war, als ich die Torte abholte. Also wusste niemand, warum sie leer war."

Die Mutter vermutet, dass hinter der leeren Torte ein rechtliches Problem stecken könnte. Sie habe nämlich ein "Sesamstraßen-Schild" haben wollen.

"Ich glaube, wegen des Schildes wollten sie das nicht machen", vermutet Ross.

Das Ende der Fahnenstange war an diesem Abend übrigens noch nicht erreicht. Es wurde laut der Amerikanerin noch besser.