Mutter lässt Kleinkind ganz kurz allein: Als sie zurückkommt, trifft sie der Schlag

Der kleine Christian aus Chicago hat im vergangenen Monat seine Chance genutzt, um zu Hause ein Kunstwerk zu erschaffen. Millionen User lachen sich schlapp.

Von Christian Norm

Chicago (USA) - Wenig Zeit, viel Ärger: Der kleine Christian (2) aus Chicago hat im vergangenen Monat seine Chance genutzt, um in wenigen Minuten ein "Kunstwerk" in seinem Zuhause zu erschaffen. Leidtragende war vor allem seine Mutter Grace Kaage, die das Chaos zumindest noch in einen viralen Hit verwandeln konnte.

Christian (2) schaut wie ein Unschuldslamm in die Kamera. Doch seine Mama Grace Kaage weiß, dass der Schein trügt. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/gracekaage In dem kuriosen Instagram-Video sitzt der süße Schelm artig auf einem Stuhl im Wohnzimmer. Stolz erzählt er seiner Mutter, dass er gemalt hat. Als sie wissen will, wo und was genau, nimmt er sie an die Hand. Kurz darauf trifft die Frau der Schlag: Christian hat das Sofa, die Sessel, den Tisch und das Stofftier seiner Schwester rot angemalt - freut sich mächtig über sein Werk. So geht es auch dem Instagram-Publikum, das dem Clip in wenigen Wochen mehr als 30 Millionen Klicks sowie gut 500.000 Likes beschert. Kurioses Was Zöllner in einem Auto finden, ist ganz besondere Ware "Wir verwenden Filzstifte, um unser Designinventar zu beschriften. Ich dachte, sie wären alle versteckt", erklärte Kaage jetzt in einem Interview mit Newsweek. Aber warum war ihr Sohn überhaupt unbeaufsichtigt gewesen?

Millionenfach geklicktes Video zeigt das kuriose Fiasko auf Instagram