Mutter will Sohn (2) mit Torte zum Geburtstag überraschen: Als sie den Kuchen sieht, fällt sie aus allen Wolken

Am Tag vor der Party wurde Userin "babygirls0s0" allerdings ziemlich enttäuscht.

Auch der Kuchen sollte passend zum Thema gestaltet werden. Aus diesem Grund bestellte die US- Amerikanerin eine Minion-Torte in Blau-Gelb bei der örtlichen Supermarkt-Kette H-E-B. Dort zeigte sie einer Mitarbeiterin Beispielbilder aus dem Internet, wie sie sich die süße Überraschung vorstellte.

TikTokerin "babygirls0s0" steckte vor Kurzem mitten in den Vorbereitungen zum zweiten Geburtstag ihres kleinen Sohnes. Da der süße Fratz ein totaler Fan von den lustigen Minions aus dem Film "Ich - Einfach unverbesserlich" ist, stand das Motto der Feier natürlich sofort fest.

Am Ende bekam die US-Amerikanerin dieses Desaster geliefert. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/babygirls0s0

"Yo, ich habe gerade den Minion-Kuchen meines Sohnes von H-E-B abgeholt und das ist das hässlichste Ding, das ich je gesehen habe", erklärt sie genervt in einem Video auf TikTok. "Das ist nicht das, worum ich gebeten habe, und seine Feier findet morgen statt."

Tatsächlich hat das fertige Ergebnis wenig mit den Wünschen der Mutter zu tun. Mit viel Fantasie könnte man zwar erahnen, dass es sich um einen Minion handelt soll, allerdings wurden die Beispielbilder überhaupt nicht berücksichtigt. "Was zum Teufel ist das?", ärgert sich die TikTokerin. "Wo sind meine Wirbel? Warum ist es grün? Was ist mit den Brillenkreisen passiert?"

Obwohl der Kuchen nicht ihren Anforderungen entsprach, entschied sich "babygirls0s0", das Gebäck trotzdem mitzunehmen - schließlich stand der Geburtstag kurz bevor.

Zusammen mit ihrem Verlobten und ihrer Schwiegermutter korrigierte sie den Kuchen in der Nacht vor der Party, so gut es ging. "Schau mal, wie hübsch es ist. Und es dauerte zwei Sekunden", meint die junge Frau in einem späteren Clip.