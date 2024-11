Paar bittet Kellner um Foto: Was er stattdessen tut, macht sie sprachlos

Dubai - Bitten zwei Briten in Dubai einen Kellner um ein Foto: Was klingt wie der Beginn eines Witzes, war am Ende auch einer. Olivia Feltham (28) und ihr Freund Hadrian Mikniche (30) machten kürzlich Urlaub in Dubai. Dort gönnten sie sich ein Frühstück im höchsten Gebäude der Welt, dem Burj Khalifa. Natürlich wollten die Londoner von diesem außergewöhnlichen Moment ein Erinnerungsfoto haben. Was der Kellner stattdessen für sie tat, verschlug beiden die Sprache.