Paar hat am gleichen Tag Geburtstag und bekommt Zwillinge - an ihrem Geburtstag!

Ohio (USA) - Eigentlich sollten die Zwillinge Aria und José erst am heutigen Montag zur Welt kommen. Sie entschieden sich jedoch dazu nicht länger auf sich warten zu lassen und ihren Eltern an ihrem Geburtstag ein Überraschungsgeschenk zu machen!

Scierra Blair (31, l.) und ihr Mann José Ervin (32, r.) sind an ihrem Geburtstag Eltern geworden: von Zwillingen! © Screenshot: Facebook/Cleveland Clinic Akron General

Wie die US-Zeitung New York Post berichtet, wird eine vierköpfige Familie aus Ohio wohl nur einmal im Jahr Geburtstag feiern.

Scierra Blair (31) und José Ervin (32), die beide am 18. August Geburtstag haben, begrüßten am gleichen Tag eine Tochter und einen Sohn in der Cleveland-Klinik des Hillcrest-Krankenhauses.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Baby mit beiden Elternteilen Geburtstag hat, liegt bei etwa einer von 133.000 Geburten. Eine Statistik für Zwillinge gibt es nicht - derart selten ist so ein Fall!

Doch in Verbindung mit der Rate an erfolgreichen Zwillingsgeburten - circa 31 von etwa 1000 - wäre es für das Paar wohl wahrscheinlicher gewesen, von einem Blitz getroffen zu werden.

Papa Ervin ist jedenfalls ganz aus dem Häuschen und meint: "Es ist ein Segen. Bestes Geburtstagsgeschenk aller Zeiten!"