Pilot entdeckt unerwünschten Passagier an Bord: Was dann passiert, sorgt für Gänsehaut

Welkom - In dieser lebensgefährlichen Situation hätte wohl nicht jeder einen kühlen Kopf bewahrt: Der südafrikanische Flugzeugpilot Rudolf Erasmus (30) flog am Montag (3. April) mit seiner kleinen Privatmaschine und vier Gästen an Bord von Worcester nach Mbombela. Doch in der Luft bemerkte der 30-Jährige etwas Kaltes an seiner Hüfte ...