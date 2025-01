Pizzabote geht durch Schneesturm und erhält kaum Trinkgeld, dann bekommt er unerwartete Hilfe

Der Beamte war fassungslos: "Zwei Dollar? Wollen Sie mich verarschen?" Beeindruckt von Connors Arbeitsmoral gab er dem jungen Mann 15 Dollar (knapp 15 Euro) und wandte sich in einem Video an seine Follower auf TikTok .

Ein Polizist beobachtete, wie Connor durch den Schnee stapfte, und sprach ihn nach der Auslieferung an. "Haben Sie ein gutes Trinkgeld bekommen?", fragte Officer Richard. "Zwei Dollar", antwortete der Pizzabote, was umgerechnet knapp zwei Euro sind.

Polizist Richard Craig machte mit großem Erfolg auf Connors Engagement aufmerksam. © TikTok/officercraig

"Die Lieferung erfolgte etwa eine Viertelmeile hinter der Stelle, an der der Bus die Straße blockierte. Dieser junge Mann hat sich davon nicht entmutigen lassen. Oh, nein, dieser Mann ist anders gebaut", lobte der Polizist den Pizzaboten in einem zweiten Video.

"In einer wohlhabenden Gegend sollte man mehr als nur zwei Dollar Trinkgeld bekommen." Um Connor zusätzlich zu unterstützen, kündigte der Beamte sogar an, eine GoFundMe-Seite anlegen zu wollen - mit dem Ziel, 500 Dollar für den jungen Mann zu sammeln.

Wie die New York Post berichtete, kamen nach kurzer Zeit bereits über 16.000 Dollar zusammen - ein riesiger finanzieller Erfolg für den Pizzaboten.

"Ich denke, was diese Geschichte so bewegend macht, ist, dass jeder von uns, der schon einmal im Kundenservice gearbeitet hat, irgendwann Connor war", schrieb Connors Arbeitgeber Rockstar Pizza in einem Facebook-Post. "Wir sind über das hinausgegangen, was man von uns verlangen kann, und die Mühe wurde nicht gewürdigt. Wenn Officer Craig nicht gewesen wäre, wäre dies nur eine weitere Lieferschicht für Connor gewesen."

Das Restaurant fügte noch hinzu, dass es seinen Mitarbeitern die Möglichkeit gab, während es heftig schneite, zu Hause zu bleiben. Connor entschied sich jedoch für die Arbeit. "Er ist ein großartiger Junge, der hart arbeitet und wir sind froh, dass wir ihn haben", so Rockstar Pizza.