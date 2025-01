Pizzeria verlangt 118 Euro für Hawaii-Variante: "Na los, du Monster"

"Großer Koch und kleiner Koch sind bereit, in der Küche zu zaubern", schreibt das Restaurant zu diesem Bild seiner Pizzabäcker. Die Hawaii-Variante mussten sie bislang allerdings noch nie zubereiten. © Instagram/lupapizza

1962 ausgerechnet von einem Griechen in Kanada erfunden, spaltet die Pizza Hawaii auch Jahrzehnte später die Gemüter. Vielen traditionellen italienischen Pizzabäckern kommt sie bis heute nicht in den Ofen.

Doch bei "Lupa Pizza" in der britischen Grafschaft Norfolk steht die Ananas-Pizza aufgrund hoher Nachfrage seit Kurzem auf der Speisekarte. "Ananas auf Pizza – lieben oder hassen? Wir sind nicht so begeistert, aber wenn ihr es seid, steht sie jetzt für 100 Pfund [rund 118 Euro, Anm. d. Red.] in unserem Deliveroo-Menü", verkündete das Restaurant in der vergangenen Woche auf Instagram.

Auf der Seite der Liefer-App wird die Pizza noch ironischer beworben: "Ja, für 100 Pfund kannst du sie haben. Bestell auch den Champagner! Na los, du Monster!"

Für Francis Woolf, Quin Jianoran und Felix Rehberg - die Betreiber der Pizzeria - offenbar ein spaßiger Weg, den Kunden zwar anzubieten, was sie wollen, gleichzeitig aber auch ihre eigene Meinung deutlich zu machen.

"Wir sind hier keine Ananas-Fans und wir denken, dass das auch sonst niemand sein sollte", sagte Woolf am Dienstag im Gespräch mit People. "Aber wenn die Leute unbedingt Ananas auf ihrer Pizza brauchen, dann sollten sie bereit sein, 100 Pfund dafür zu bezahlen."