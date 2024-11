18-Jähriger muss nach Urlaubs-Sex 20 Jahre in den Knast!

Dubai - Der Familienurlaub von Marcus Fakana (18) in den Vereinigten Arabischen Emiraten fing eigentlich so schön an. Im Hotel lernte er sogar ein Mädchen (17) kennen. Doch die geheime Liebe könnte Marcus jetzt für 20 Jahre ins Gefängnis befördern.

Die Mutter von Marcus' neuer Freundin wusste nichts von der jungen Liebe, trotzdem beschlossen die beiden, ihre Beziehung auch zu Hause in London fortzuführen.

Nach einem Bericht von RTL trafen die beiden Teenager bereits im August in einem Hotel in Dubai aufeinander. Schnell verliebten sie sich, verbrachten den restlichen Urlaub miteinander, kamen sich näher und hatten sogar Sex!

Nachdem die Mutter des Mädchens (17) die Chatverläufe des jungen Paares gelesen hat, verständigte sie sofort die Polizei in Dubai. © Weronika Peneshko/dpa

Als die Mutter gemeinsam mit ihrer Tochter aus dem Urlaub wiedergekam, kontrollierte sie die Chatverläufe auf dem Handy des Mädchens. Nachdem die geheime Romanze aufgeflogen war, rief sie die Behörden in Dubai an, welche Marcus daraufhin in Gewahrsam nahmen.

In Dubai zählen Personen unter 18 Jahren als Kinder, was die intime Beziehung der beiden Teenager zu einer Straftat macht und das, obwohl das Mädchen mittlerweile volljährig ist. Das macht Marcus in Dubai vor dem Gesetz zu einem Kriminellen, der jetzt mit einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren rechnen muss.

Familie Fakana zahlt seitdem jeden Monat 2000 Euro, um Marcus, welcher immer noch in Dubai festgehalten wird, vor dem Gefängnis zu bewahren.