Schwangere wird von Ärztin aufs Alter angesprochen: Ihre Reaktion ist konsequent

San Fernando Valley (Kalifornien/USA) - Ob in den USA oder Deutschland: Ab einem Alter von 35 Jahren wird bereits von einer Risikoschwangerschaft gesprochen. Ana aus dem kalifornischen San Fernando Valley hat genau dieses Alter vor Kurzem erreicht. Grund genug für ihre Ärztin, mal ein ernstes Wort mit der Schwangeren zu reden. Die werdende Mutter machte danach ihrem Unmut auf TikTok-Luft - und reagierte durchaus konsequent.

Ana ist erst 35 Jahre alt, sieht in ihrem viralen Video aber deutlich älter aus. Das hat seine Gründe. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/wabi_sabi818

In dem kuriosen Video, das inzwischen zum viralen Hit geworden ist, fällt schnell auf, dass Ana deutlich älter aussieht als eine 35-Jährige, eher wie Ende 50, Anfang 60. Doch dafür gibt es eine simple Erklärung.

Weil sich die Kalifornierin nach dem Gespräch so alt wie noch nie in ihrem Leben gefühlt hatte, setzte sie dem Ganzen die Krone auf. In dem Video benutzt Ana einen Filter, der sie wie eine Oma erscheinen lässt.

"Du bist in der 31. Woche schwanger [...] und deine Ärztin sagt: 'Aufgrund Ihres fortgeschrittenen mütterlichen Alters müssen wir Ihre Entbindung möglicherweise planen'", heißt es im Untertitel des Videos.

Neben rund 850.000 Klicks hat der virale Hit bisher mehrere Tausend Kommentare erhalten. Grund genug für Newsweek, ebenfalls ein Wörtchen mitzureden. Das US-Magazin hat diese Woche mit Ana gesprochen.