Rot-weiße Dramatik in der Weihnachtszeit: So frech legt Lidl sich mit Coca-Cola an

London (Großbritannien) - Droht der große Markenstreit zu Weihnachten? Fast 100 Jahre ist es her, dass Coca-Cola dem modernen 'Santa Claus' sein rot-weißes, freundlich-pausbäckiges Aussehen verpasste. Jedes Jahr fährt das US-Unternehmen (wortwörtlich) eine gigantische Werbe-Kampagne in der Weihnachtszeit. Doch nun will ein deutscher Discounter mitmischen!