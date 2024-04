Rubbel-Los mit geklauter Kreditkarte gekauft: Gauner räumen mehrere Millionen ab

London (Großbritannien) - Zwei Gewohnheitsdiebe gingen in London auf große Klautour. Danach kauften sie mit einer gestohlenen Kreditkarte ein Rubbellos - und gewannen ein Vermögen! Jetzt hofft der bestohlene Karteninhaber auf einen Teil der Millionen.

Das Rubellos wurde mit einer geklauten Kreditkarte gekauft. (Symbolbild) © 123rf/neydt

Sage und schreibe 4,5 Millionen Euro räumten Jon-Ross Watson und Mark Goodram 2019 mit einem Rubbellos ab.

Doch die Männer aus Bolton (Großraum Manchester) kauften das Millionenlos mit einer geklauten Kreditkarte an einem Automaten, als sie mal wieder in London auf großer Klautour waren, berichtet "The Sun".



Nach dem vermeintlichen Gewinn ließen es die beiden Langfinger ordentlich krachen. Tagelang schütteten sich die beiden in Londoner Edel-Bars mit teurem Alkohol zu, gaben reichlich Interviews und wirkten überglücklich über den Hauptgewinn.

Pech für die Gauner: Der Traum vom großen Geldsegen stürzte krachend zusammen, als die beiden von der Lottogesellschaft Camelot nach ihrer Bankverbindung gefragt wurden, welche sie nicht hatten. Stattdessen kam der Kreditkarten-Klau ans Licht. Die Gesellschaft weigerte sich, den Jackpot auszuzahlen. Was folgte, war ein jahrelanger Rechtsstreit.

Behaupteten die beiden Langzeitarbeitslosen zunächst noch, dass ein "anonymer Freund" ihnen seine Karte "geliehen" habe, änderte sie später ihre Aussage, wonach sie das Ticket im Auftrag eines gewissen "Cheung" gekauft haben.

Half alles nichts! Ein Gericht gab der Lottogesellschaft recht. Für Watson und Goodram ging es für diese und weitere Gaunereien (mal wieder) in den Knast.