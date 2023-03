Sächsische Urlaubsregion startet Socken-Kampagne

Andreas Kraus ist Geschäftsführer des Tourismusverbandes Vogtland. © Chris Gonz

"Die Socken werden unseren Partnern aus der Hand gerissen", frohlockt Andreas Kraus, Geschäftsführer des Tourismusverbandes der Region.

Mit "Partner" meint er örtliche Tourist-Informationen, darunter die von Reichenbach, Plauen, Bad Elster und Greiz.

Gefertigt werden die Outdoor-Socken ganz in der Nähe bei der Bauerfeind AG im thüringischen Zeulenroda-Triebes. "Bauerfeind hat eine hochwertige Trekking-Socke entwickelt. Zugleich aber auch ein praktisches und sehr werbewirksames Souvenir", so Kraus weiter. Denn zentrales Element ist das Vogtland-Werbelogo. Gut sichtbar in Knöchelhöhe.

Eine erste Auflage mit 3000 Stück war ratzfatz weg. Nun läuft Auflage Nummer zwei.

Laut Tourismusverband sind die grünen Socken in den Größen 35-37, 38-40 und 41-43 erhältlich. Wer's eher grau mag, hat die Größen 38-40, 41-43, 44-46 zur Auswahl.