Paar kauft völlig verdrecktes Messie-Haus: Auf das, was sie unter dem Müll finden, waren sie nicht vorbereitet

"Das Überwältigendste an dem Haus war nicht der ganze Kram, sondern der Geruch", meint die 28-Jährige. Selbst spezielle Masken, welche sie bei ihrem ersten Besuch in der Villa trugen, konnten sie nicht vor dem Gestank schützen, der sich aus Schimmel, verendeten Tieren, Fäkalien und verrottenden Holz zusammensetzte.

Bei der ersten Besichtigung saß der Schock bei den US-Amerikanern tief. Gegenüber Newsweek erklärt Rebecca, dass sie "so etwas noch nie gesehen hatte". Neben der kompletten Einrichtung der Vorbesitzerin, war jedes Zimmer voller Unrat und Abfall. In manchen Räumen konnte man nicht einmal den Boden sehen, da sie derart zugemüllt waren.

Monatelang verbrachten Rebecca und Drew damit, das Gebäude, was 30 Jahre lang von einer alleinstehenden Frau bewohnt worden war, vom Müll zu befreien. Während der Aufräumarbeiten stießen die beiden nicht nur auf wertvolle Möbel und Vintage-Spielzeug, sondern auch auf Geldscheine und Münzen - unter anderem eine Sammlung aus dem 19. Jahrhundert.

"Das Geld war im ganzen Haus in verschiedenen Büros, Nachttischen, der Sockenschublade im Hauptschlafzimmer, der Bibliothek, einigen Schränken versteckt oder einfach auf dem Boden in jedem Zimmer verstreut", erinnert sich die neue Hauseigentümerin. Zunächst war dem Paar nicht klar, was sie da entdeckt hatten.

Mithilfe einer App ließ Rebecca die gefundenen Münzen zum einen identifizieren und zum anderen auch ein erstes Mal schätzen. Das Ergebnis sollte die US-Amerikaner, die mittlerweile auch Eltern geworden sind, mehr als freuen: Die App schätzte den Wert der Münzen auf zwischen 11.000 und 50.000 Dollar (umgerechnet 10.000 bis 46.000 Euro).

Geld, was Rebecca und Drew sicherlich gut gebrauchen können, um irgendwann in dem Haus - was übrigens auch in einem Buch über Spukhäuser erwähnt wird - wohnen zu können.