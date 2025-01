Frau kauft Ohrringe für unter 3 Euro: Dann erfährt sie den wahren Wert!

Metro Detroit (Michigan) - Sie hatte gleich so ein Gefühl, blieb aber sehr skeptisch. Die Schnäppchenjägerin aus Metro Detroit, Michigan, war in der "Town Peddler Craft and Antique Mall" auf zwei antike Ohrringe gestoßen. Obwohl die Schmuckstücke nur 2,71 US-Dollar (2,62 Euro) kosteten, war die Frau nicht sicher, ob sie sie kaufen sollte. Letzten Endes gab sie sich aber einen Ruck - zu ihrem Glück!