24.05.2026 20:05 Schon mit 18 Jahren eine Glatze: Als sich junger Mann mit vollem Haar sieht, ist er sprachlos

Das tat weh! Bereits im zarten Alter von 18 Jahren hatte Nick aus Großbritannien mit starkem Haarausfall zu kämpfen. Heute ist er nicht wiederzuerkennnen.

Von Christian Norm

England - Das tat weh! Bereits im zarten Alter von 18 Jahren hatte Nick aus Großbritannien mit so starkem Haarausfall zu kämpfen, dass er sich ein Haarsystem zulegte. Als er sich erstmals wieder mit einer richtigen Frisur sah, verschlug es ihm direkt die Sprache. Wie er seitdem mit seinem Haarausfall umgegangen ist, berichtet der inzwischen 26-Jährige am Pfingstsonntag in einem neuen Video des Haarsystem-Experten "Novo Cabelo Hair".

So sieht Nick (26) aus, bevor er sein Haarsystem anlegt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair "Ich war völlig aus dem Häuschen und konnte es nicht glauben, weil... ihr wisst schon - mich selbst mit vollem Haar zu sehen. Ich war gleich so, wie: 'Wow, das bin ich?'", erzählt Nick freudestrahlend in dem entsprechenden Video auf TikTok. Das Ergebnis habe ihn schlichtweg umgehauen, weil er zuvor kaum Haare gehabt habe - und das als Teenager. "Ich bin happy, heute da zu sein, wo ich bin", sagt Nick mit seinem vollen (Fake)-Haar im Clip. Der Grund: "Alles hat sich verändert, seit ich das Haarsystem habe." Sein Selbstvertrauen und sein Selbstwertgefühl seien enorm gestärkt worden, so der junge Mann. Kurioses Wenn Brot Urlaub macht: Bäcker eröffnet Teig-Hotel Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum er nun allen anderen Glatzen-Trägern ebenfalls zu einem Haarsystem rät.

TikTok-Video zeigt Nick mit seinem Haarsystem