Schon mit 18 Jahren eine Glatze: Als sich junger Mann mit vollem Haar sieht, ist er sprachlos
England - Das tat weh! Bereits im zarten Alter von 18 Jahren hatte Nick aus Großbritannien mit so starkem Haarausfall zu kämpfen, dass er sich ein Haarsystem zulegte. Als er sich erstmals wieder mit einer richtigen Frisur sah, verschlug es ihm direkt die Sprache. Wie er seitdem mit seinem Haarausfall umgegangen ist, berichtet der inzwischen 26-Jährige am Pfingstsonntag in einem neuen Video des Haarsystem-Experten "Novo Cabelo Hair".
"Ich war völlig aus dem Häuschen und konnte es nicht glauben, weil... ihr wisst schon - mich selbst mit vollem Haar zu sehen. Ich war gleich so, wie: 'Wow, das bin ich?'", erzählt Nick freudestrahlend in dem entsprechenden Video auf TikTok.
Das Ergebnis habe ihn schlichtweg umgehauen, weil er zuvor kaum Haare gehabt habe - und das als Teenager. "Ich bin happy, heute da zu sein, wo ich bin", sagt Nick mit seinem vollen (Fake)-Haar im Clip.
Der Grund: "Alles hat sich verändert, seit ich das Haarsystem habe." Sein Selbstvertrauen und sein Selbstwertgefühl seien enorm gestärkt worden, so der junge Mann.
Doch es gibt noch einen weiteren Grund, warum er nun allen anderen Glatzen-Trägern ebenfalls zu einem Haarsystem rät.
TikTok-Video zeigt Nick mit seinem Haarsystem
Die Art und Weise, wie er mit den Menschen kommuniziere, habe sich grundlegend verändert, seit er ihnen wieder mit vollem Haar gegenübertrete, sagt Nick.
Deshalb empfiehlt er Leidensgenossen: "Macht es! Habt keine Angst!" Und wenn einem das Haarsystem doch nicht gefällt? Dann gebe es ja noch andere Optionen, die man ausprobieren könne, so Nick. Vermutlich denkt er dabei vorrangig an eine Haartransplantation.
Was der gutgelaunte Kunde in dem kurzen Video auslässt, sind die hohen Kosten, die Haarsysteme verursachen. So erwähnt Nick beispielsweise nicht, dass ein gutes Haarsystem oft mehrere Tausend Euro kostet.
Hinzu kommen Folgekosten, die sich über die Jahre zu einem kleinen Vermögen summieren können. Denn Haarsysteme müssen gepflegt, angepasst und teilweise auch wieder komplett ersetzt werden. Wem das alles viel zu viel ist, sei ein Blick in Richtung Vin Diesel (58) oder Dwayne Johnson (54) empfohlen.
Die beiden Hollywood-Stars leben es schon sehr lange vor: Auch mit Glatze kann man ein cooler, erfolgreicher Typ sein.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair