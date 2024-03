Schüler sollen Brief an ältere Menschen schreiben: Als der Lehrer das Ergebnis liest, ist er sprachlos

Lehrer Tyler Jackowski bat seine Schüler, die zur Generation Z gehören, kürzlich um einen Brief an ältere Menschen. Bei der Lektüre wurde er fassungslos.

Von Christian Norm

Boston (Massachusetts) - Nein, alt ist dieser Lehrer nun wirklich nicht. Dennoch distanziert sich Tyler Jackowski (27) in seinen TikTok-Videos sehr deutlich von der Generation Z (circa 1997 bis 2012), der seine Schüler angehören. Als Gerade-noch-Millennial, also Angehöriger der Generation Y (circa 1980 bis 1997), regt sich der US-Amerikaner aus Boston in seinen Videos teilweise herrlich schräg über seine Schützlinge auf. Über einen seiner viralen Hits hat er jetzt mit Newsweek gesprochen. Was einer seiner Schüler diesmal "verbockt" hatte, erklärte der Lehrer nur zu gerne.

Tyler Jackowski (27) zählt sich selbst zur Generation Y, den Millennials. Je nach Auslegung könnte er mit seinen 27 Jahren allerdings auch noch knapp zur Generation Z gezählt werden. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/fishin4clout Ursprünglich hatte Jackowski seine Klasse darum gebeten, Briefe an die Bewohner von Altersheimen zu verfassen. Doch was er dann lesen musste, verschlug ihm die Sprache. "Ich wollte den Schülern die Möglichkeit bieten, das Schreiben zu üben, und das Schreiben von Briefen ist eine Fähigkeit, die es wert ist, erlernt zu werden. Mein Ziel war es, die Briefe in ein Altersheim zu bringen (was mir in vielen Fällen auch gelang), um so einen Austausch zu entwickeln", sagte der 27-Jährige.

Schließlich hielt er den Brief der Briefe in den Händen. Schon kurz darauf war ihm klar, dass er dieses Schriftstück niemals im Altersheim abgeben könnte. Kurioses Kinder überfallen Bank, das jüngste ist erst elf! Was hatte Jackowskis Schüler da wohl zusammengetextet?

TikTok-Video von Tyler Jackowski fährt Millionen Klicks ein