Frau will Freundinnen mitteilen, dass sie schwanger ist: Kurz darauf lachen Millionen

Greater London (England) - Dieser Mitteilungs-Versuch ging völlig schief. Eigentlich wollte Jess aus Greater London ihren beiden Freundinnen Stacey und Laura mitteilen, dass sie schwanger ist. Doch die zwei Damen standen völlig auf dem Schlauch. Dafür können inzwischen Millionen User über das entsprechende Video lachen, das am Wochenende auf TikTok online gegangen ist.

"Als Laura fragte: 'Wusstest du das schon?', war ich noch verwirrter, weil ich keine Ahnung hatte, was los war", sagte Stacey diese Woche gegenüber Newsweek .

Natürlich hakte Jess nach, als ihre Freundinnen nicht so reagierten wie erhofft. Doch während Laura langsam schaltete, herrschte bei Stacey weiterhin Ratlosigkeit.

Da das kuriose Video bereits einige Tage vor Weihnachten aufgenommen wurde, dachte Stacey, dass sie nur eine nette Weihnachtskarte in den Händen hält. Deshalb überflog sie den Text darin bloß kurz.

Hochgeladen hat den Clip Jess' Freundin Stacey, die darin in der linken Bildhälfte zu sehen ist. Rechts neben ihr sitzt Laura. Beide halten eine Karte mit der Aufschrift "Beste Freunde" in den Händen.

Stacey fällt im Video nach einer Weile die Kinnlade herunter. © TikTok/Screenshot/staceysway1

Am Ende läuft es bei den Freundinnen auf das Gleiche hinaus: Stacey und Laura schlagen nach einem langen Anlauf schließlich gleichzeitig die Hände vors Gesicht.

"Ich habe nicht einmal bemerkt, dass Jess filmte. Wenn ich es bemerkt hätte, wäre ich vielleicht etwas früher dahintergekommen", rechtfertigte sich Stacey gegenüber dem US-Magazin.

So etwas passiere ständig, da sie normalerweise mit ihren Gedanken ganz woanders sei, fügte sie hinzu. Dafür kann die Britin die Dinge mit Humor nehmen, genau wie das TikTok-Publikum. In nur drei Tagen beschert es dem Video mehr als drei Millionen Klicks sowie gut 400.000 Likes.

"Ich bin definitiv diejenige in meinem Freundeskreis, die am meisten lacht - und das normalerweise auf meine Kosten", gestand Stacey dem News-Magazin am Ende.