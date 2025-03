Frau lässt sich zu Mann umoperieren: Sechs Jahre später trifft sie extreme Entscheidung

Birmingham (England) - Bereits als Kind hatte sie das Gefühl, dass etwas nicht mit ihr stimmt. Stephanie Thompson, heute 34 Jahre alt, fühlte sich immer nur in der Nähe von anderen Mädchen, später Frauen wohl. In ihren Zwanzigern war es so weit: Sie ließ sich zum Mann umoperieren. Doch nach sechs Jahren als Steffan musste sie sich ihren größten Fehler eingestehen.