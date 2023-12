Teenagerin winkt fremder Oma jeden Tag zu: Was dann passiert, ist herzerwärmend

Walsall (England) - Kriege und unerträgliches Leid erschüttern die Welt. Viele verlieren die Hoffnung an das Gute im Menschen. Doch Mitgefühl und das gegenseitige aufeinander Achtgeben sind noch da, wie diese Geschichte aus England beweist.

Maureen, die in ihren Achtzigern ist, stand kürzlich im Regen auf der Straße, um den Mädchen etwas zu geben. © Screenshot/GoFundMe/Lewis Doogan

Seit etwa drei Monaten winken Evie Doogan (13) und einige ihrer Mitschülerinnen täglich der Seniorin Maureen zu, wenn sie nach dem Unterricht auf dem Nachhauseweg sind.

Die ältere Dame, die in ihren Achtzigern ist, lebt in einem Seniorenheim im englischen Walsall und winkt immer fröhlich zurück. Kürzlich stand sie plötzlich im Regen auf der Straße und wartete, bis die Mädchen vorbeikamen. Was sie dann tat, rührte Evie zu Tränen.

In einem TikTok-Video der Dreizehnjährigen ist zu sehen, wie Maureen den Mädchen ein Weihnachtsgeschenk überreicht, weil sie sie so sehr ins Herz geschlossen hat. Außerdem schreibt sie sich die Namen der Jugendlichen auf, um sich an sie erinnern zu können.

Evie zeigt in dem Clip ihr Gesicht nur von der Seite. Aber die Tränen, die ihr über die Wange laufen, sind deutlich zu sehen. Der Clip, der erst vor zwei Tagen online gegangen ist, hat einen Nerv getroffen. 3,1 Millionen Klicks und rund 750.000 Likes sprechen für sich.

Doch die Jugendliche ist noch nicht fertig.